Iranischer Vize-Außenminister konsultiert mit de Mistura

Astana (ParsToday) - Der iranische Vize-Außenminister für den arabischen und afrikanischen Raum und Leiter der iranischen Delegation bei den Syrien-Verhandlungen in Astana hat mit dem UN-Sondergesandten für Syrien konsultiert.

Hossein Jaberi-Ansari und Staffan de Mistura haben am heutigen Dienstag in Astana die letzten Entwicklungen der Syrien-Friedensverhandlungen in Genf und Astana bezüglich direkter Syrien-Syrien Gespräche, der Konsolidierung des Waffenstillstandes, des Stopps der Gewalt sowie weiterer praktischer Maßnahmen zur Schaffung von Frieden in Syrien geprüft.

Beide hoben hervor, dass sich die Verhandlungen in Genf und Astana ergänzen und diskutierten die bisherigen Ergebnisse und Notwendigkeiten beider Wege.

Der Leiter der iranischen Delegation in Astana hat außerdem die Rolle der UNO für technische Hilfen bei der Schaffung von Deeskalationszonen in Syrien sowie für die Syrien-Friedensverhandlungen mit dem Ziel des Beginns des Nationalen Versöhnungsprozesses hervorgehoben.

De Mistura brachte seine Unterstützung für die Verhandlungen in Astana zum Ausdruck und drang auf eine zunehmende Rolle Irans bei den Bemühungen der UNO im Rahmen der Friedensverhandlungen in Genf.