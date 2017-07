IRIB-Intendant: Press TV steht an der Vorderfront gegenüber westlichen Medien

Teheran(ParsToday)- Der Intendant der staatlichen Radio- und Fernsehanstalt, Abdul-Ali Ali Askarai, hat bei einer Zeremonie die Rolle des englischsrachigen Nachrichtensenders "Press TV" innerhalt der internationalen Medien gewürdigt.

In einer Rede anlässlich des 10. Jahrestags der Gründung von Press TV sagte Ali Askari am Mittwochabend: Dieser Nachrichtensender steht an der Vorderfront gegenüber den westlichen Medien, dessen Programme über zehn weltweit wichtige Satelliten ausgestrahlt werden.

IRIB-Intendant betonte, die Islamische Revolution im Iran habe neue Botschaft, neues Wort und neue Ideen, und die grenzüberschreitenden Netzwerke von IRIB hätten die Aufgabe, den Menschen in aller Welt die Botschaft der Islamischen Revolution zu vermitteln.

Als erster englischsprachiger Fernsehsender ging Press TV am 02. Juli 2007 unter dem Motto "Nachrichten aus einer anderen Perspektive" ans Netz