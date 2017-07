Iran: Mit ihren Militäraktionen machen USA den Waffenstillstand in Syrien schwer

Teheran (IRIB) - Wenn die USA ihre aggressiven Aktionen in Syrien nicht einstellen, werde eine Feuerpause in diesem Land laut dem iranischen Außenministerium schwer umsetzbar sein.

Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz wurde der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, von iranischen und ausländischen Journalisten über den aktuellen Stand der Krise in Syrien nach der Vereinbarung zwischen den Präsidenten der USA und Russland am Rande G20-Gipfels in Hamburg befragt, worauf er antwortete: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Stellungnahme zu der Vereinbarung nicht möglich."

Im Rahmen der Syrien-Friedensgespräche in Astana hätten Iran, die Türkei und Russland große Anstrengungen um eine Waffenruhe in Syrien unternommen, unterstrich Ghassemi. Er erklärte: " Wenn es aber eine Einigung gibt, die zum Abbau der Spannungen in der ganzen Nahostregion beiträgt, wird Teheran diese sicherlich begrüßen."

Irans Außenamtssprecher betonte: Angesichts unserer Erkenntnis über die amerikanischen Militäraktionen in Syrien gibt es an der von den Präsidenten Trump und Putin vereinbarten Waffenruhe einen berechtigten Zweifel und wenn die USA ihre Angriffe nicht einstellen, wird die Einhaltung einer solchen Vereinbarung schwierig sein, so Ghassemi.

Über eine Überprüfung des Atomabkommens zwischen Iran und der Gruppe 5+1 durch die US-Regierung sagte Bahram Ghassemi, der Iran sei auf jegliche unanständige und unangemessene Schritte der USA vorbereitet, wobei man sagen muss, dass Trump und seine Administration allein den Atomdeal nicht verletzen können.