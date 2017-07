Iran arbeitet mit Interpol zusammen

Teheran (ParsToday) - Laut dem iranischen Generalstaatsanwalt Mohammad Jafar Montazeri hat Iran eine gute Zusammenarbeit mit der internationalen Polizeiorganisation Interpol.

"Im letzten Jahr wurden etwa 16.665 Verdachtsdossiers an Interpol weitergeleitet sowie 30 ausländische Staatsbürger an die Behörde ausgeliefert", sagte Montazeri am Montag bei einem Treffen mit dem Generalsekretär von Interpol Jürgen Stock in Teheran. Er fügte hinzu, dass Iran in den vergangenen 38 Jahren (nach dem Sieg der Islamischen Revolution) wertvolle Erfahrungen in der Terrorismusbekämpfung gesammelt habe und bereit sei, diese Erfahrungen auf internationaler Ebene auszutauschen. Montazeri warf ferner den westlichen Staaten und den USA einen scheinbaren Kampf gegen den Terror und Versäumnisse bei der Terrorismusbekämpfung vor.

Bei diesem Treffen bezeichnete Jürgen Stock Iran als Bannerträger des Kampf gegen den Terrorismus und erklärte, dass die wirksamen und ernsthaften Schritte Irans beim Anti-Drogen-Kampf zur Verbesserung der Sicherheit sowohl in Iran als auch in anderen Ländern beigetragen haben.