Junger Iraner zum besten Erfinder 2017 gewählt

Pittsburgh (ParsToday) - Der junge iranische Forscher und Erfinder Dr.Khalil Nazari aus Tabriz ist mit dem Sonderpreis und der Ehrenmedaille der INPEX - der größten Erfindermesse der USA im US-Bundesstaat Pennsylvania ausgezeichnet worden.

Wie die Nachrichtenagentur IRNA am Dienstag meldete, hat die Erfindung von Khalil Nazari unter den 800 Erfindungen aus 40 Ländern den Sonderpreis und die Ehrenmedaille von INPEX gewonnen.

Bei seiner Erfindung geht es um ein pflanzliches Material (HL, Pflanzlicher Leim), das ein geeigneter und umweltfreundlicher Ersatz für Ölmulch ist, um das Problem der Staubstürme und Luftverschmutzung in Städten zu lösen.

An der INPEX 2017 nahmen 800 Teilnehmer aus 40 Ländern teil. Die Fachmesse führt Wettbewerbe für in- und ausländische Erfinder in 45 verschiedenen Kategorien durch.