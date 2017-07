Unesco und Verwaltung der Grabstätte vom persischen Mystiker Schams-e Tabrizi unterzeichnen Absichtserklärung

Khoy (Parstoday) - Die Verwaltung der Grabstätte vom persischen Mystiker Schams-e Tabrizi in der nordwestiranischen Stadt "Khoy" und die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) haben am Donnerstag eine Absichtserklärung unterschrieben.

Ziel der Kooperation ist die globale Vorstellung dieses berühmten Mystikers aus dem 12. Jahrhundert. Mohammad ibn Ali ibn Malek Dad Tabrizi, bekannt als Schams-e Tabrizi, wurde in der Stadt Tabriz geboren. Der weltbekannte Dichter Mowlana Rumi wurde durch die Liebe zu diesem Wanderderwisch zum mystischen Dichter. Das Grabmal von Schams-e Tabrizi befindet sich in der west-aserbaidschanischen Stadt Khoy und gilt als einer der Sehenswürdigkeiten der Provinz.

Wie der Direktor der Vewaltung des Grabmals von Schams-e Tabrizi am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "IRNA" erklärte, werde mit der Unterzeichnung dieses Memorandums die Umsetzung nationaler und internationaler Projekte in Zusammenarbeit mit der Unesco-Welterbe unter dem Namen "Schams" beginnen.