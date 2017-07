Washington Post: Total hat bewiesen, dass Europa in Sachen Iran USA nicht gehorcht

Washington (IRNA) - Der Gas-Vertrag zwischen dem französischen Total-Konzern und dem Iran habe laut einem Bericht der US-amerikanischen Zeitung "The Washington Post" bewiesen, dass Europa bezüglich Iran, die Richtlinien der USA nicht mehr befolge.

In einem Bericht der Washington Post schrieb der Autor Erin Cunningham, dass der französische "Energieriese Total" vergangenen Monat einen wichtigen Deal in Höhe von fünf Milliarden Dollar mit dem Iran unterzeichnet und der Vorstandsvorsitzender der Total-Unternehmensgruppe, Patrick Pouyanné, diesen Vertrag als eine "bahnbrechende Initiative" in Richtung Frieden bezeichnet habe.

"Wir sind hier um Brücken zu bauen, und keine Wände zu ziehen", sagte Pouyanné gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP und fügte hinzu, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch ein Weg sei, um Frieden zu schaffen.

Nach dem Atomabkommen von 2015 und der Aufhebung der Sanktionen 2016 ist es das erste größere Energieabkommen Irans mit einem westlichen Konzern.