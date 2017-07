US-Regierung: Iran hat sich an Atomabkommen gehalten

Washington (IRNA/ParsToday) - Die US-Regierung hat erklärt, dass Iran sich an das Atomabkommen gehalten habe, behauptet aber, dass Teheran nicht im Geiste dieses Abkommens handele.

Das Webradio NPR gab diese Nachricht bekannt und weiter hieß es, dass US-Außenminister Rex Tillerson am Montag in einem Schreiben an den US-Kongress bestätigte, dass Iran sich an das Atomabkommen halte.

Dem Gesetz zufolge ist die US-Regierung verpflichtet, dem Kongress alle 90 Tage über die Einhaltung des JCPOA-Vertrages durch Iran zu berichten. Dies ist das zweite Mal, dass die Trump-Regierung trotz ihrer Angriffe auf den Atomvertrag, eingestehen muss, dass sich die IR Iran an ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag hält.

Andererseits hat auch Ben Rhodes, der Berater des vorherigen US-Präsidenten Barack Obama gesagt, dass die Trump-Regierung nicht der Tatsache entkommen könne, dass sich Iran bisher an den JCPOA gehalten habe.

Das Atomabkommen Irans mit der G5+1 wurde ab Januar 2016 umgesetzt, aber die USA, als eines der Mitglieder dieser Gruppe, halten sich nicht an ihre Verpflichtungen.