Englische Hotelkette will in Iran bauen

London (IRNA) - Gleichzeitig mit anderen ausländischen Hotel-Unternehmen plant die englische Hotelkette "easyHotel" Hotels in Iran zu bauen.

Wie es im Business Insider am Montag hieß, plant easyHotel in Iran 500 Hotelzimmer und in Sri Lanka 200 Hotelzimmer zu bauen.

easyHotel - bekannt für seine niedrigen Preise - besitzt 5 Hotels in England und 20 Hotels in anderen Ländern, wie Belgien, Holland, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Atomabkommen und die Stärkung der touristischen Infrastruktur in Iran haben den Boden für die Präsenz ausländischer Hotel-Unternehmen bereitet.

Die Hotelkette easyHotel gehört zur easyGroup, einer Unternehmensgruppe des griechischen Unternehmers Stelios Haji-Ioannou und hat ihren Sitz in London. easyGroup ist Eigentümerin des Markennamens easy, den sie im Rahmen des Corporate Branding nutzt.

zur easy-Group gehören außerdem auch easyJet, europäische Billigfluggesellschaft; gegründet 1995, easyCar, Autovermietung in ca. 60 Ländern mit über 2000 Standorten; gegründet 2000, easyFlights, Preisvergleichsportal für Flüge; gegründet 2011, u.a.