Zarif: Durch Zusammenarbet von Teheran und Riad können Krisen der Region gelöst werden

New York (IRNA) - Der iranische Außenminister sagte, dass die iranischen Raketen der Verteidigung dienen und fügte hinzu: Durch die Zusammenarbeit von Teheran und Riad können die Krisen in der Region überwunden werden.

Mohammad Javad Zarif sagte am heutigen Dienstag in einem Interview mit dem libanesischen Sender al-Mayadeen, dass die USA alle Warnungen, und insbesondere die Warnung Irans bezüglich dem Krieg im Irak ignoriert und das Chaos in diesem Land vergrößert haben.

"Das Atomabkommen wurde von iranischer Seite durchgeführt, und es sind die USA, die dieses Abkommen verletzt haben," fügte der iranische Außenminister hinzu.

Auf die Frage bezüglich der amerikanischen Beschuldigungen, dass Iran mit den Raketenversuchen, wie auch mit den Raketen, die aus der Provinz Kermanshah und Kurdistan in Richtung des IS im syrischen Deir ez-Zor abgeschossen wurden, das Atomabkommen verletzt habe, sagte Zarif, dass es im Atomabkommen um Raketen gehe, die Atomsprengköpfe tragen können, und da Iran keine Atomsprengköpfe habe, entwickele es auch keine solchen Raketen.

Er fügte hinzu: "Wier nutzen unsere Waffen nur zu unserer Verteidigung und hoffen, dass eines Tages alle Länder diese Einstellung teilen und ihre Waffen nur zur Selbstverteidigung verwenden.