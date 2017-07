UNESCO würdigt iranische Mathematikerin und kondoliert ihrer Familie und dem iranischen Volk

Paris (IRNA) - Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur - UNESCO - würdigte die am Samstag verstorbene iranische Mathematikerin Maryam Mirzakhani und kondolierte ihrer Familie und dem iranischen Volk.

Die UNESCO gab bekannt, dass Maryam Mirzakhani durch ihre Arbeit im Bereich der Mathematik, und insbesondere in der Geometrie führend war und junge Frauen in der ganzen Welt inspiriert habe, die in der mathematischen Grundlagenforschung tätig sind. Auf der Webseite der UNESCO hieß es weiter, dass man hoffe, dass im Gedenken an Frau Mirzakhani junge Frauen dazu ermutigt werden, die dauerhaften und unbegründeten Klischees zu brechen.

Die iranische Mathematikerin Maryam Mirzakhani (geb. 1977 in Teheran) hat 2014 als erste und bisher einzige Frau die renommierte Fields-Medaille gewonnen. Nach Mitteilung der Stanford-Universität in Kalifornien, wo Mirzakhani als Professorin tätig war, starb die Wissenschaftlerin in einem kalifornischen Krankenhaus an Krebs. Sie wurde 40 Jahre alt.