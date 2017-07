Irans Gesundheitsminister in Kabul eingetroffen

Kabul (ParsToday) - Der iranische Gesundheitsminister ist am Mittwochmorgen an der Spitze einer Delegation in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen.

Geplant seien Gespräche mit Verantwortlichen des afghanischen Gesundheitssektors, teilte Minister Hassan Ghazizadeh Hashemi mit.

Vor seiner Weiterreise nach Kabul war der iranische Gesundheitsminister bei einem zweitägigen Besuch in Kirgisistan mit Verantwortlichen des Gesundheitssektors dieses Landes zusammengetroffen. Er unterzeichnete dort eine bilaterale Absichtserklärung im Bereich Gesundheit und Krankenhausleistungen.