Iran: 30 Prozent Frauen in verantwortungsvollen Posten

Teheran (IRNA) - Bei einer Sitzung des Obersten Verwaltungsrates in Teheran am Dienstag wurde beschlossen, dass in der 12. Regierung des Landes 30 Prozent der Verantwortlichen Frauen sein sollen. Es wurde beschlossen, dass unter den Frauen ausgewählt, um in den zwölften, 30% der Manager in Exekutivagenturen werden.

Der erste iranische Vizepräsident Eshaq Jahangiri betonte bei dieser Sitzung die Bedeutung von Frauen und jungen Menschen bei der Besetzung von Direktorenposten und hob weiter hervor: "Heute zweifelt niemand daran, dass man mehr als zuvor Bedingungen für den Einsatz der Fähigkeiten von Frauen und jungen Menschen schaffen muss."

Er fügte hinzu, dass die iranischen Frauen große Kompetenzen und Kapazitäten besitzen, und unter Beachtung der großen Zahl von Frauen an iranischen Universitäten und in Regierungseinrichtungen in den letzten Jahren, könnten nun Gegebenheiten geschaffen werden, die dieses große Potenzial besser nutzen.