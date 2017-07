Beratungen des iranischen Vizeaußenminsiters in Syrien

Damaskus (ParsToday) - Hossein Jaberi Ansari, der iranische Vizeaußenminister für den arabischen und afrikanischen Raum ist am heutigen Mittwoch in Damaskus mit dem syrischen Außenminister Walid al-Muallim und dem syrischen Vizeaußenminister Feisal Mekdad zu Beratungen zusammengekommen.

Der iranische Vizeaußenminister hat mit Feisal Mekdad über die bilateralen Beziehungen und die letzten Entwicklungen auf politischem und militärischem Gebiet beraten.

Bei seiner Zusammenkunft mit Walid al-Muallim wurden die Positionen beider Länder bezüglich der Entwicklungen für die regionale Sicherheit, insbesondere in Syrien, diskutiert.

Jaberi Ansari soll auch noch mit weiteren syrischen Verantwortungsträgern zusammenkommen.

Der iranische Vizeaußenminister für den arabischen und afrikanischen Raum, Hossein Jaberi Ansari, ist am Dienstagabend zur Teilnahme an der 5.Sitzung der Gemeinsamen Politik-Kommission zwischen Iran und Syrien in Damaskus eingetroffen.