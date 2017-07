Iran kritisiert englischen Waffenverkauf an Saudi-Arabien

London (ParsToday) - Der Leiter des strategischen Rates für Auslandsbeziehungen Irans sagte: "Der Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien durch England für das Töten unschuldiger Menschen im Jemen hat die Gefühle der Menschen in der Region verletzt."

Kamal Kharrazi hat am Mittwoch in einer Rede vor dem englischen Parlament hinzugefügt, dass die englische Politik entgegen der Stabilität in der Region stehe, und mit den finanziellen Unterstützern des Terrorismus, wie Saudi-Arabien, zusammenarbeite.

Er wies auf die letzten anti-iranischen Äußerungen der englischen Premierministerin in Bahrain hin und fügte hinzu: "Iran hat mit seiner Hilfe für die unabhängigen Regierungen im Irak und in Syrien Instabilität in der Region und den Zusammenbruch unabhängiger Regierungen verhindert."

Der Leiter des strategischen Rates für Auslandsbeziehungen Irans betonte außerdem, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit Englands mit Iran sich dann entwickeln könne, wenn sich die Politik Londons gegenüber Teheran ändere und die positive Rolle Irans in der Region anerkenne.