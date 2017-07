8. Sitzung gemeinsamer Kommission Irans und der G5+1 findet morgen in Wien statt

Wien (ISNA/ParsToday) - Die 8. Sitzung der gemeinsamen Kommission für die Besprechung des Aktionsplans zwischen dem Iran und der G 5+1 auf Vizeaußenminister-Ebene soll am Freitag in Wien stattfinden.

Die Vizeaußenminister Irans Abbas Araghchi und Majid Takht-e Ravanchi nehmen an der Sitzung teil.

Die Expertensitzungen und die Sitzungen der verschiedenen Arbeitsgruppen laufen derzeit im Hotel Palais Coburg in Wien. Die iranischen Vizeaußenminister schließen sich am Freitag den Diskussionen an.

"Der Widerstand der neuen US-Regierung gegenüber dem Atomabkommen und ihre Ansichten diesbezüglich, ist eines der Themen, über die die gemeinsame Kommission sprechen muss", teilte Araghchi zuvor mit.