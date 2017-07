Außenminister Zarif weist erneute Verhandlungen mit den USA zurück

New York (IRNA) - Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif hat heute ausdrücklich die Erwartung abgelehnt, dass Iran erneut mit den USA über sein Atomprogramm verhandeln würde. Ein erneutes Gespräch sei "unvorstellbar".

Das Erreichen des jetzigen Abkommens sei so kompliziert gewesen, dass ein anderes Einverständnisses unmöglich und unvorstellbar sei, sagte Zarif heute in einem Interview in New York. Er wies darauf hin, dass er keinen Kontakt zu US-Außenminister Rex Tillerson habe. Trotzdem sei ein Gespräch mit ihm, welches die Umsetzung des Atomabkommens fördere oder für dessen Vollzug notwendig sei, nicht zurückzuweisen. Zarif bekräftigte, dass Iran keineswegs neue Verhandlungen mit der US-Regierung gefordert habe und sagte: "Ich glaueb nicht, dass so etwas auch in Zukunft passieren würde".