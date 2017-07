Teheraner Freitagsprediger: Amerikanisch-zionistische Lobby versucht, Beziehungen zwischen Iran und Staaten der Region zu beeinträchtigen

Teheran (Pars.Today) - Der heutige Freitagsimam von Teheran, Seyyed Ahmad Khatami, hat den Druck der amerikanisch-zionistischen Lobby als den Grund für die jüngste Maßnahme der kuwaitischen Regierung gegen Iran bezeichnet.

Die Regierung von Kuwait hat am Donnerstag die Kultur- und Militärabteilung ihrer Botschaft in Teheran geschlossen und die Zahl der Angestellten in der Botschaft verringert. Laut arabischer Medien soll dieser Schritt im Zusammenhang mit dem Fall der Al-Abdali-Gruppe unternommen worden sein. Kuwait wirft Iran vor, Kontakte zu den Mitgliedern dieser Gruppe zu haben. Vor zwei Jahren nahm die kuwaitische Regierung nach ihrer Angaben eine Gruppe mit Waffen und Munition in der Region Al-Abdali fest. Kuwaitische Medien behaupteten, dass diese Gruppe mit Iran und der libanesischen Hisbollah in Verbindung stehe. Iran und Hisbollah haben jedoch diese Beschuldigung wiederholt zurückgewiesen.

Der Freitagsimam Ayatollah Khatami unterstrich, dass freundschaftliche Beziehungen zu Iran im Interesse aller Nachbarstaaten und Staaten der Region selbst seien. Er mahnte die Regierungen dieser Staaten, dass die USA diese Länder lediglich für die eigenen Interessen in der Region instrumentalisieren würden und diese letztendlich ein ähnliches Schicksal wie das gestürzte Regime von Saddam Hussein haben würden.