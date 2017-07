Iran: Geschäftsträger Kuwaits ins Außenministeriums einbestellt

Teheran (ParsToday) - Im diplomatischen Streit zwischen Teheran und Kuwait-Stadt hat das iranische Außenministerium den kuwaitischen Geschäftsträger in Teheran einbestellt.

Ihm wurde Protestnote Irans über die Reduzierung der Zahl von iranischen Diplomaten in diesem Land überreicht.

Wie die kuwaitischen Medien am Donnerstag berichteten, hat die Regierung in Kuwait das Büro des iranischen Kulturattaches in diesem Land schließen lassen. Außerdem solle die Zahl der iranischen Diplomaten in Kuwait reduziert werden.