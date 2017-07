Omanische Delegation kommt nach Iran

Bandar-e Dschask (ParsToday) - Eine große Delegation aus dem privaten und öffentlichen Sektor Omans wird am 9. August im Rahmen des Ausbaus der Beziehungen zu Iran in die Stadt Bandar-e Dschask in der südiranischen Provinz Hormozgan reisen.

Dies sagte der Leiter der Organisation für Industrie, Bergbau- und Handel in Hormozgan, Khalil Ghasemi, am Montag der Nachrichtenagentur IRNA. "Die Präsenz iranischer und omanischer Investoren in beiden Ländern kann die bilateralen Beziehungen verbessern", unterstrich er.

Der Oman hat gute politische Beziehungen zu Iran. Der omanische Markt gehört zu den Zielmärkten der iranischen Geschäftsleute aus Hormozgan, die kulturelle und religiöse Gemeinsamkeiten mit Oman haben.