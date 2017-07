Irans Außenministerium: Anti-iranische Maßnahmen der USA sind feindselig

Teheran (IRIB) - Die Haltung und Maßnahmen der USA gegenüber dem Iran seien nach den Worten des Sprechers des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, feindselig und dieses Land werde seine eigensinnige anti-iranische Position nie aufgeben.

Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz vor iranischen und ausländischen Journalisten sagte Ghassemi, dass die US-Regierung keine vertrauenswürdige Regierung sei und vielerlei Widersprüchen ausgesetzt sei. "Das Atomabkommen (JCPOA) kommt mit voller Kraft weiter voran", sagte er und fügte hinzu: "Die Amerikaner halten sich noch an das Abkommen und die Sabotage und der Wortbruch hinsichtlich des Abkommens ist eine andere Sache als und Ausstieg aus dem JCPOA-Vertrag".

In Bezug auf die jüngste Entscheidung Kuwaits zur Verringerung des iranischen Botschaftspersonals in Kuwait-Stadt erklärte Irans Außenamtssprecher, dass Teheran in der Golfregion stets positive Beziehungen mit Kuwait gepflegt habe und diese Maßnahme in der aktuellen Lage "tadelnswert" sei.

Über die Visa-Erstellung für iranische Diplomaten, die für die Erledigung der konsularischen Angelegenheiten von Pilgern aus dem Iran zuständig sein sollen, habe Saudi-Arabien laut Ghassemi noch keine Schritte unternommen.