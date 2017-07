Zarif: USA brauchen für Umsetzung des Atomabkommens politischen Willen

Teheran (ParsToday) - Der iranische Außenminister wies darufhin, dass die USA das geringste Engagement für die Umsetzung des Gemeinsamen Aktionsplans des Atomabkommens zeigten und betonte: "Washington benötigt politischen Willen, um seine Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem Atomabkommen umzusetzen:"

Mohammad Javad Zarif, der zur Teilnahme am UN-Gipfel für nachhaltige Entwicklung nach New York gereist war, gab am 20. Juli 2017 der New York Times ein Interview, dass am Montag veröffentlicht wurde.

Darin sagte er u.a., dass der Umfassende Gemeinsame Aktionsplan des Atomabkommens - JCPOA - ein mehrseitiges internationales Abkommen sei und kein bilaterales zwischen Iran und den USA.

Er fügte hinzu, die Weltgemeinschaft sei überzeugt, dass das Atomabkommen der G5+1 mit Iran ein Erfolg sei, aber die neue US-Regierung die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen nicht ergriffen habe.

Der iranische Außenminister sagte außerdem, dass sich alle Seiten bemühen müssten, den JCPOA mit Wohlwollen umzusetzen, was zum Vorteil aller sei.