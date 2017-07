Iranische Justiz fordert sofortige Freilassung von Iranern in USA

Teheran (IRNA) - Die iranische Justiz hat die schnellstmögliche Freilassung aller iranischen Inhaftierten in den USA, sowie die Freigabe des gesamten beschlagnahmten iranischen Vermögens in den USA gefordert.

Ayatollah Amoli Laridschani, der Vorsitzende der iranischen Justiz, hat am Montag bei einer Sitzung der obersten Justizverantwortungsträger in Teheran gefragt, wie ein Land, in dessen eigener schwarzen Akte die verschiedensten Übergriffe auf andere Länder, Einmischungen, Bombardierung unschuldiger Menschen, Organisierung verschiedenster Regierungsumstürze, Verbrechen in Abu Ghraib und Guantanamo und ähnliche Fälle, stehen, von Menschenrechten sprechen könne.

Der iranische Justizvorsitzende wies auf die jüngsten Erklärungen des Weißen Hauses und die Veröffentlichung eines Artikels über Iran und die iranische Justiz hin und erklärte: "Die Gesetze und Normen der Islamischen Republik Iran basieren auf Religion und Vernunft und unsere Gerichtsverfahren werden auf der gleichen Grundlage durchgeführt."

"Trump und seine Regierung sollten wissen, dass Drohungen gegen die IR Iran wirkungslos sind", so Laridschani. Er fügte hinzu: "Das Prinzip der juristischen Verfahren in Iran geht den amerikanischen Präsidenten nichts an."

Vor Kurzem wurde ein US-Bürger in Iran wegen Spionageaktivitäten zu 10 Jahren Haft verurteilt. Washington verlangte die Freilassung aller US-Bürger in iranischer Haft.