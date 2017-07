Iran: Erste Hadsch-Gesandte reisen nach Saudi-Arabien

Teheran (IRIB) - Die erste Gruppe von Hadsch-Gesandten nach Saudi-Arabien sind die Leiter der Hotelunterkünfte für die iranischen Pilger in Saudi-Arabien. Mit ihrer Entsendung kommt der Wallfahrtsprozess der diesjährigen Hadsch-Pilgerreise nach Mekka in Gang.

Dies gab die iranische Organisation für Hadsch- und Pilgerfahrten bekannt. Weiter hieß es, dass die erste Maschine mit iranischen Hadschpilgern am 31. Juli nach Saudi-Arabien starten werde. In diesem Jahr nehmen mehr als 86 000 iranische Pilger an der großen Hadsch-Wallfahrt teil.

Die saudische Regierung hatte 2016 die Hadsch von Pilgern aus einigen Ländern, darunter Iran und Syrien, mit haltlosen Behauptungen unterbunden.

Bei der Hadsch-Zeremonie im Jahr 2015 kamen Tausende Pilger, darunter 464 iranische Pilger, aufgrund von Missmanagement der saudischen Verantwortlichen bei einer Massenpanik (Katastrophe von Mena) während des Opferfestes ums Leben.