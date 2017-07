Iranische Handelskammer und französischer Regional-Dachverband Ile de France unterzeichnen Absichtserklärung

Paris (ParsToday) - Der Leiter der iranischen Handelskammer, Gholamhossein Shafei, und der Präsident der Regionalkammer Ile-de-France, Didier Kling, haben eine Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Forschung unterzeichnet.

In dieser Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) welche am Montag in Paris unterzeichnet wurde, einigten sich beide Seiten darauf, gemeinsame Bildungskurse, Seminare und Workshops zu veranstalten.

Ferner wurde vereinbart, in Teheran ein internationales Bildungszentrum für Welthandel, Management, Wirtschaft und weitere damit zusammenhängende Fächer zu gründen.

"Die Pariser Handelskammer genießt hinsichtlich der Bildungserfahrung weltweit große Anerkennung", sagte Shafei nach der Unterzeichnung. Ihre Erfahrungen seien mit denen vieler bekannter Universitäten zu vergleichen. Aus diesem Grunde sei die iranische Handelskammer fest entschlossen, diese Erfahrungen zu nutzen, so Shafei.