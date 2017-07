Laridschani: Feindseligkeit der Amerikaner gegenüber Atomabkommen ist zu ihrem eigenen Nachteil

Teheran (ParsToday/IRNA) - Der iranische Parlamentspräsident sagte: "Wenn die Amerikaner glauben, dass das Niveau der Kontrollen der IAEA ungeeignet ist, kann es reduziert werden.

Ali Laridschani hat am heutigen Dienstag am Rande einer Veranstaltung in Teheran gesagt, dass wenn die Amerikaner glauben, dass das Atomabkommen zu ihrem Nachteil ist, dann hätten die Iraner passende Maßnahmen als Antwort.

Er sagte bezüglich der den Atomvertrag verletzenden Sanktionen der USA, dass das kürzliche Vorgehen der Amerikaner kein neues Thema sei, den seit der US-Senat solche Entscheidungen treffe, seien sie mit inneren Herausforderungen konfrontiert worden. Er fügte hinzu: "Die letzten Sanktionen gegen Iran und Russland stehen damit in Zusammenhang."

Ali Laridschani ergänzte, dass die Amerikaner in der Vergangenheit und Gegenwart wortbrüchig waren, und insbesondere in der letzten Zeit glaubten, dass wenn sie gegen das Atomabkommen kämpfen, sei es zu ihrem Vorteil, wohingegen es zu ihrem Nachteil sei.

Außerdem sagte der iranische Parlamentspräsident, dass Iran gute Nuklearkapazitäten besitze und sehr schnell die Bedingungen ändern könne. Wenn die Amerikaner glaubten, dass das Niveau der IAEA-Kontrollen ungeeignet sei, könne es reduziert werden.