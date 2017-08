Irans Revolutionsoberhaupt unterstreicht Orientierung an Prinzipien der Revolution in der Außenpolitik

Teheran (Pars.Today) - Das iranische Revolutionsoberhaupt hat heute bei einem Treffen mit Präsident Rohani und seinen neuen Kabinettsmitgliedern die Orientierung an den Prinzipien der islamischen Revolution in der Außenpolitik und den diplomatischen Beziehungen hervorgehoben.

Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei hat bei diesem Treffen angesichts der Außenpolitik unterstrichen, dass die Diplomatie der Islamischen Republik "wachsam, auf dem neuesten Stand und flink" sein solle. Sie solle zudem "auf die Islamische Revolution stolz sein" und sich nach deren Prinzipien ausrichten. Zu diesen Prinzipien gehören Ayatollah Khamenei zufolge "Widerstand gegen den Imperialismus und dessen Erpressung und Unterdrückung" sowie das Handeln auf der Grundlage der "nationalen Normen und Interessen". Die Einhaltung der Prinzipien der Islamischen Revolution stehe nicht im Widerspruch zur Flexibilität in den komplizierten diplomatischen Angelegenheiten, betonte das Revolutionsoberhaupt und fügte hinzu, dass die Orientierung an den genannten Werten und Normen zum Respekt der anderen Seite führen werde. Die diplomatischen Beziehungen Irans sollten die ganze Welt umfassen, sagte er weiter und fuhr fort, dass die iranische Außenpolitik sich nicht auf einige wenigen Staaten beschränken dürfe. Ayatollah Khamenei nannte in seiner heutigen Rede die Wirtschaft als die wirkliche Priorität Irans und forderte die neue Regierung Rohanis auf, sich auf die Lösung der Wirtschaftsprobleme, v. a. der Arbeitslosigkeit der Jugend zu konzentrieren. "Die Wirtschaft Irans muss sich von der Abhängigkeit vom Rohölexport befreien", hob er hervor und wies dabei auf die entscheidende Rolle der menschlichen Kräfte und der gebildeten Jugend hin. Der iranische Revolutionsführer forderte zudem die neue Regierung auf, sich auf eine unerschöpfliche Weise für die Beseitigung der Armut und die Probleme der Menschen einzusetzen und die Korruption zu bekämpfen.