Präsident Rohani: Ziel der iranischen Regierung ist Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit

Teheran (Pars.Today) - Bei einem Treffen zwischen Revolutionsoberhaupt und dem neuen Kabinett von Präsident Rohani hat heute Irans Staatspräsident die Bekämpfung der Armut und die Verwirklichung der sozialen Gerehtigkeit als ein Ziel seiner Regierung bezeichnet.

Präsident Hassan Rohani hat bei diesem Treffen zunächst einen Bericht über die Maßnahmen seiner vorigen Regierung in den letzten vier Jahren vorgelegt und angesichts seiner Programme in seiner zweiten Amtsperiode gesagt, dass die Regierung den Iranern versprochen habe, in den nächsten vier Jahren die absolute Armut vollkommen zu beseitigen. Rohani nannte die größte Herausforderung, vor der seine Regierung gestellt sei, die Arbeitslosigkeit und die damit zusammenhängenden Wirtschaftsprobleme. Die neue Regierung versuche, jährlich 900 Tausend neue Jobs zu schaffen. Die Inflationsrate liege in diesem Jahr Rohani zufolge bei weniger als 8 Prozent. Das Jahr 2016 sei für Iran ein besonderes Jahr gewesen, denn Iran habe 2016 die weltweit höchste Wirtschaftswachstum erreicht, so Rohani weiter. Er zählte die Renovierung der iranischen Industrie, die Entwicklung der Wirtschaft ohne Abhängigkeit von den Öleinnahmen zu den anderen Prioritäten seiner Regierung im Bereich der Wirtschaft. Seine zweite Regierung kenne mehr als zuvor die Probleme des Landes und fordere von allen, seine Regierung bei der Lösung dieser Probleme zu unterstützen, sagte Irans Präsident.