2016 sind mindestens 400 ausländische Wirtschaftsaktivisten nach Iran gereist

Semnan (Parstoday) - Im vergangenen Jahr sind mehr als 400 ausländische Wirtschaftsaktivisten zu Investitionszielen nach Iran gereist.

Das gab der Präsident der interantionalen Föderation der "World Free and Special Economic Zones" (FEMOZA), Juan Torrents, am Samstag während seiner Reise in der ostiranischen Provinz Semnan vor Journalisten bekannt. Das Atomabkommen habe Iran mit dem globalen Markt verbunden, erklärte Torrents und fügte hinzu: "Iran hat erhebliche Kapazitäten in den Bereichen Industrie, Wirtschaft und Handel und die globale Verbindung durch den Persischen Golf, die Seidenstraße und das Kaspische Meer erleichtern die wirtschaftlichen Beziehungen der Wirtschaftsaktivisten zu Iran." Ferner wies er auf eine Investitionskonferenz am 20. November 2017 in Semnan hin und sagte, dass 40 internationale Wirstchaftsunternehmen zur Teilnahme an dieser Konferenz nach Iran reisen würden. Dabei würden zudem Absichtserklärungen in den Bereichen Gesundheit, Tourismus und Automobilindustrie zur Unterzeichnung vorgelegt.

Der ehemalige iranische Minister für Wirtschaft und Finanzen, Ali Tayebnia, hatte zuvor mitgeteilt, dass die ausländische Investition in Iran im Jahr 2016, 12 Milliarden Dollar betrage.