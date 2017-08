De Mistura kommt nach Teheran

Teheran (ISNA/ParsToday) - Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, wird am Sonntagabend in Iran erwartet.

De Mistura soll am Montag mit dem iranischen Außenminister, Mohammad-Dschawad Zarif, und dem Vizeaußenminister und Unterhändler bei den Syrien-Gesprächen in Astana, Hossein Jaberi Ansari, zusammentreffen. Geplant sind Gespräche über die Syrien-Krise sowie die politische Lösung der Krise.

Die 6. Runde der Syrien-Gespräche in Astana werden im September 2017 stattfinden. Die 5. Runde fand am 4. und 5. Juli 2017 in Astana statt. Daran nahmen Delegationen aus Iran, Russland und der Türkei sowie Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition teil. Bei dieser Sitzung wurde über die Lage der Deeskalationszonen in Syrien, den Zugang humanitärer Hilfsorganisationen zu den Krisenregionen und den Aufbau des Landes gesprochen.