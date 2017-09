Rohani bekräftigt Erweiterung der Beziehungen zu Südafrika

Teheran (ParsToday) - Irans Präsident Hassan Rohani hat heute bei einem Treffen mit der Parlamentspräsidentin Südafrikas Baleka Mbete die Erweiterung und Stärkung der Beziehungen zu den afrikanischen Staaten, insbesondere Südafrika hervorgehoben.

Bei diesem Treffen wies Präsident Rohani dauraf hin, dass die Iraner den Kampf der Südafrikaner gegen den Rassismus unter der Führung von Nelson Mandela hoch schätzen. Angesichts der Erweiterung der bilateralen Beziehungen sagte Rohani, dass Iran die Wirtschaftskooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Energie und Bergwerk begrüße und zur technischen Zusammenarbeit bereit sei. Er unterstrich die bedeutende Rolle der Parlamente beider Staaten bei der Stärkung und Vertiefung der Beziehungen. Im Hinblick auf gemeinsame Standpunkte Irans und Südafrikas in vielen internationalen und regionalen Angelegenheiten bekräftigte Rohani, dass die beiden Staaten in internationalen Organisationen wertvolle gemeinsame Bestrebungen zur Herstellung von Sicherheit und Stabilität in der Welt, vor allem in den Entwicklungsländern haben könnten. Die Parlamentspräsidentin Südafrikas ist am gestrigen Freitag zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern an der Spitze einer parlamentarischen Delegation in Teheran eingetroffen.