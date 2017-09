China würdigt Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA bei der Umsetzung des Atomabkommens

Peking (Parstoday/IRNA) - China begrüßt die Umsetzung des Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA/Atomabkommen) und bekräftigt, dass die Zusammenarbeit und die Bemühungen der Islamischen Republik Iran und der IAEA diesbezüglich wertvoll und lobenswert seien.

Vergangenen Donnerstag bestätigte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), Yukiya Amano, in seinem achten Bericht über die Umsetzung des Atom-Deals die volle Einhaltung des Abkommens seitens Irans.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, bewertete dies bei einer Pressekonferenz am Freitag in Peking als das Ergebnis angemessener und richtiger Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA. China habe den Bericht des IAEA-Chefs überprüft, worin die Umsetzung des Atomabkommens seitens Irans bestätigt wurde. Die Regierung in Peking begrüße laut Chunying den Bericht und würdige das Engagement Irans und der IAEA. Zudem äußerte sie die Hoffnung, dass alle beteiligten Parteien weiterhin vollständig die Vereinbarung erfüllen würden.

Die Veröffentlichung des IAEA-Berichtes hat die Behauptung der Regierung von US-Präsident, Donald Trump, über Verletzung der Atomvereinbarung durch Iran, in Frage gestellt.