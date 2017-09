Das geehre Revoluionsoberhaupt warnt vor Verletzung des Atomabkommens

Teheran(IRIB/ParsToday)- Der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte hat die Standhaftigkeit der iranischen Nation gegenüber den Feinden unterstrichen und erklärt: Jeder falscher Schritt der Hegemonialmacht hinsichtlich des Atomabkommens wird die Reaktion der Islamischen Republik Iran hervorbringen.

In einer Rede vor Absolventen der Militärakademie heute in Teheran wies der geehrte Ayatollah Khamenei auf die Frechheit der USA in der Frage des Atomabkommens hin und sagte: In dieser Frage zeigen die USA jeden Tag eine neue Bösheit und Frechheit, welches eine Äußerung des Gründers der Islamischen Republik, Imam Khomeini(r.a.) bestätigt, der die USA den großen Satan nannte; das amerikanische Regime sei tatsächlich der schlimmste Satan, betonte das geehrte Revolutionsoberhaupt.

Der geehrte Ayatollah Khamenei erklärte: Trotz vielfältigen Debatten, Vereinbarungen und Verpflichtungen hinsichtlich des Atomabkommens ist der Umgang der Amerikaner mit Verhandlungen und deren Ergebnisse vollkommen unterdrückerisch.

Er betonte: Die Amerikaner müssen wissen, dass das iranische Volk auf seinem ehrenhaften und mutigen Standpunkt bestehen wird und dass die Islamische Republik im Zusammenhang mit den nationalen Interessen keinen Rückzug macht.

Der geehrte Ayatollah Khamenei sagte, die zunehmende Feindseligkeit Washingtons gegenüber dem iranischen Volk ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass "das iranische Volk für andere Völker inspirierend ist." Er fügte hinzu, die korrupten und trügerischen US-Verantwortlichen bezichtigen die iranische Nation und die islamischen Staatsordnung der Lügen, während die iranische Nation in ihrem Tun ehrlich ist und diesen Weg auch ehrlich bis zum Ende fortsetzt.

Der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte wies dann auf die böshaften und tricksvollen Interventionen der USA und des Zionismus in der Region hin und sagte, sie heben einen Tag "Daesh"(IS-Terrormiliz) aus der Taufe und wenn jetzt Daesh dank der Tapferkeit des Widerstandes und der frommen Jugendlichen vor der endgültigen Niederlage steht, suchen sie nun nach weiteren böshaften Wegen.

Der geehrte Ayatollah Khamenei bezeichnete das Fähigkeitsgefühl der Völker und der Regierungen in der Nahostregion als den einzigen Weg, dem Einfluss und der Hangier der Hegemonialmächte besonders der USA entgegenzuwirken. Wenn wir hier zu kurz kommen, wird der Feind voranschreiten, betonte das geehrte Revolutionsoberhaupt.