Rohani: Zur Verteidigung unseres Landes brauchen wir nicht die Erlaubnis von Anderen

Teheran (ParsToday) - Zur Verteidigung des Landes und des Volkes brauche Iran keineswegs die Erlaubnis Anderer. Keine Macht sei imstande, Iran von seinem Widerstandswillen abzuhalten, sagte Präsident Hassan Rohani heute bei der Zeremonie der Militärparade der iranischen Streitkräfte in Teheran.

Das iranische Volk habe stets den Frieden und die Sicherheit in der Region und in der Welt angestrebt und habe die unterdrückten Völker weltweit verteidigt, hob Präsident Rohani hervor und bekräftigte, dass Iran niemals seine militärische Macht gegen einen anderen Staat gerichtet habe, sondern diese Macht diene lediglich der Verteidigung des Landes und der Abschreckung gegen die unterdrückerischen Mächte. Weiter sagte Rohani: "Diejeinigen, die unangemessen über die Iraner sprechen, haben selbst die Terrorgruppen gebildet, sie finanziert und militärisch ausgebildet und diese Terroristen haben in Afghanistan, dem Irak, Syrien und Libanon die unschuldigen und wehrlosen Menschen getötet." Rohani richtete seine Worte auf die Weltmächte und unterstrich: "Trotz eures Willens werden wir die unterdrückten Menschen im Jemen, in Syrien und Palästina verteidigen und wir werden unsere militärische Macht und unser Raketenprogramm so weit stärken, dass wir dies für unsere Verteidigung notwendig finden." Die Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarde haben heute ihre Militärausrüstung zur Schau gestellt.