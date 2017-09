Iran: Neues ballistisches Raketensystem präsentiert

Teheran (ParsToday) - Das neue ballistische Raketensystem namens Khorramshahr ist heute bei der Militärparade der iranischen Streitkräfte in Teheran präsentiert worden.

Nach Angaben von General Amir Ali Hajizade, Kommandeur der Luftwaffe der iranischen Revolutionsgarde hat das neue Raketensystem eine Reichweite von 2000 km und kann mehrere Sprengköpfe tragen. Die heutige Militärparade in Teheran fand anlässlich des Jahrestags der Invasion des irakischen Saddam-Regimes auf Iran am 22. September 1980. Anlässlich deises Tages wurden in Teheran vor dem Mausoleum von Imam Khomeini und im ganzen Land Militärparaden veranstaltet. Die Einheiten der Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarde haben heute bei der Zeremonie der Parade in Teheran ihre Militärausrüstung präsentiert.