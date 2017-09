Generalmajor Soleimani: In weniger als 3 Monaten verkünden wir das Ende des IS

Teheran (IRNA/ParsToday) - Generalmajor Qassem Soleimani, Kommandeur der al-Quds-Einheit der iranischen Revolutionsgarde hat heute in einer Rede angekündigt, dass das Ende der Terrormiliz IS in weniger als 3 Monaten verkündet und in der ganzen Region gefeiert wird.

Heute Abend sprach Soleimani bei einer Zeremonie anlässlich des Jahrestages der Invasion des Saddam-Regimes auf Iran im Jahr 1980 in der Stadt Langarud in der nordiranischen Provinz Gilan. Im Hinblick auf den Kampf gegen den IS sagte er: "Wir werden ununterbrochen und entschlossen den IS, dieses von den USA und dem zionistischen Regime gemachte Krebsgeschwür in der Region, schlagen und den Sieg über den IS in der Islamischen Republik Iran und in der ganzen Region feiern." Er betonte weiter: "Kein Staat und Volk außer dem irakischen, syrischen und libanesischen sowie den Kämpfern der Widerstandsfront kann je behaupten, den IS besiegt zu haben. Denn diejenigen Staaten, die selbst den IS gegründet und unterstützt haben, können nicht behaupten, den IS zu zerstören." General Soleimani sagte weiter über das Eingreifen der Al-Quds Einheit in Syrien und den Irak: "Ein Grund dafür, dass wir zur Hilfe für das irakische und syrische Volk uns am Kampf beteiligt haben, besteht darin, dass diese Hilfe nicht bloß auf diplomatischem Wege möglich ist." Das Ziel der Terroristen und des Feindes sei die Zerstörung der Unabhängigkeit und der Souveränität der islamischen Länder, hob Soleimani hervor.