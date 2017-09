Demonstrationen in Iran gegen anti-iranische Äußerungen von Trump

Teheran (IRINN) - Die Iraner haben heute bei landesweiten Demonstrationen die anti-iranischen Äußerungen des US-Präsidenten auf der UN-Vollversammlung verurteilt.

Die heutigen Demonstrationen, die nach dem Freitagsgebet stattgefunden haben, richteten sich gegen die jüngsten Äußerungen von Donald Trump. Die Demonstranten riefen Parolen gegen die USA und gegen die beleidigenden Worte Trumps gegen das iranische Volk. In der Abschlusserklärung der Demosntration in Teheran wurde die US-Regierung als das Hauptfaktor für die Unsicherheit in der Welt bezeichnet. Die Weltgemeinschaft wird in der Abschlusserklärung aufgerufen, gegen die unmenschlichen Intrigen der USA vorzugehen. Die Demonstranten haben ihre Unterstützung für die unterdrückten Menschen in Syrien, dem Jemen, Myanmar, dem Irak, Palästina und Bahrain zum Ausdruck gebracht. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag in seiner Rede bei der UN-Vollversammlung mehrere Male den gemeinsamen Aktionsplan als ein schreckliches Abkommen sowie "eine Schande für die USA" bezeichnet.