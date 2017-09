Teheraner Freitagsprediger bezeichnet Äußerungen Trumps als militaristisch

Teheran (ParsToday) - Der heutige Freitagsimam von Teheran Kazem Seddighi hat die Äußerungen Trumps gegen Iran als unsinnig bezeichnet und gesagt, dass der US-Präsident ein Lügner und ein Militarist sei.

Der Freitagsimam Hojjatoleslam Kazem Seddighi sagte weiter in Bezug auf Trumps Rede bei der UN-Vollversammlung: "Die undiplomatischen Worte Trumps zeugen von der Wut und Ratlosigkeit der US-Regierung". Er wies auf das Scheitern der Pläne der USA für die Region hin und sagte, dass die Widerstandskämpfer und Russland in den letzten Monaten den von den USA und deren Verbündeten unterstützten Terroristen erhebliche Verluste zugefügt hätten. Er nannte die Taliban, Al-Kaida und den IS als "die Kinder der USA und Saudi-Arabiens" und wies darauf hin, dass die USA und Saudi-Arabien die Terrorgruppen militärisch und finanziell unterstützt hätten. Trump beschuldigte Iran in seiner Rede auf der Sitzung der UN-Vollversammlung am Dienstag, den Terrorismus zu unterstützen und bezeichnete das Internationale Atomabkommen mit Iran als eine Schande für die USA.