De Mistura trifft iranischen Außenminister

New York (IRINN) - Der UNO-Gesandte für Syrien Staffan de Mistura ist am Freitag am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York mit Irans Außenminister Mohammad Djavad Zarif zusammengetroffen.

Bei dem Treffen sprachen beide Politiker über den neuesten Stand des politischen Dialogs zur Lösung der Syrien-Krise und die humanitären Hilfen und auch die zukünftigen Perspektiven im Land nach Niederlage der Terroristen.

Der Syrien-Konflikt ist nach einer breitangelegten Aggression der IS-Terrormiliz und mit Unterstützung Saudi-Arabiens sowie den USA und deren Verbündeten, darunter die Türkei im Jahr 2011 entstanden.

Ziel war es, die Gleichungen in der Region zugunsten des zionistischen Regimes zu ändern. In den letzten Monaten ist es syrischen Kräften unter Mithilfe von Widerstandstruppen jedoch gelungen, den Terroristen schwere Schläge zuzufügen.