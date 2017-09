Irans Parlamentspräsident: Die Behauptung, Iran unterstütze die Terroristen, ist lächerlich

Teheran (ParsToday) - Iranischer Parlamentspräsident Ali Laridschani hat die Behauptungen der USA, wonach Iran die Terrorgruppen unterstütze, als unsinnig und lächerlich bezeichnet. "Die Amerikaner versuchen durch solche Behauptungen die öffentliche Meinung in der Welt zu beeinflussen."

Laridschani wies heute bei seiner Rede im Parlament auf die Worte des US-Präsidenten bei der UN-Vollversammlung gegen Iran hin und hob hervor, dass die Imperialisten und ihre regionalen Verbündeten bereits seit dem Anfang der Islamischen Republik in den letzten 40 Jahren stets bestrebt gewesen seien, die politische Stabilität Irans zu erschüttern, so hätten sie z. B. den 8-jährigen Krieg den Iranern aufgezwungen. Die Worte Trumps seien unsinnig und wertlos, sagte Laridschani und fügte hinzu: "Trump hat allein bei einem regionalen Militärmanöver Hunderte Milliarden des Vermögens der islamischen Völker ausgeplündert und nun möchte er mit seinen Äußerungen die reaktionären Regime in der Region trösten." Donald Trump hatte am vergangenen Dienstag in seiner Rede auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen Iran beschuldigt, den Terrorismus zu unterstützen. Laridschani verwies in seiner Rede auf viele Dokumente, die die Hilfe der US-Regierung für das gestürzte Saddam-Regime im Irak zum Angriff gegen Iran nachweisen. "Die USA haben während des ganzen Kriegs des Iraks gegen Iran das Regime Saddams direkt oder indirekt militärisch und nachrichtendienstlich unterstützt." Diese Dokumente würden das Verbrechen der USA gegen das iranische Volk eindeutig beweisen, so Laridschani.