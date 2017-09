Iran: Die USA haben Wettrüsten mit Atomwaffen gestartet

New York (ParsToday/IRINN) - Der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araghchi kritisierte die Atommächte, dass sie sich nicht an ihre Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag, NPT, halten.

Araghchi sagte am Dienstag auf der UN-Vollversammlung in New York anlässlich des Internationalen Tages für die vollständige Beseitigung der Kernwaffen, der weltweit am 26. September begangen wird, dass die USA mit ihren letzten Ankündigungen über die Modernisierung ihrer Atomwaffen und die Aufrüstung ihrer Atomwaffenarsenale, ganz offensichtlich zu einem neuen Rüstungswettlauf aufgerufen haben.

Die diesjährige Vorbereitungssitzung für die NPT-Überprüfungskonferenz 2020 habe gezeigt, dass die anderen Länder in der Welt diesen Trend nicht tolerieren.

Der iranische Vizeaußenminister wies auf die iranische Unterstützung für alle Nuklear-Abrüstungsverträge hin und sagte: "Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern ist die IR Iran davon überzeugt, dass sie diesen Vertrag (NPT) nicht in Gefahr bringt, sondern ihn sogar stärkt."

Dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensinstituts zufolge besaßen die USA zu Beginn von 2016 7000 Atomsprengköpfe und das israelische Regime besitzt verschieden Berichten zufolge rund 300 Atomsprengköpfe.