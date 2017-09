Revolutionsführer kam zum letzten Geleit für Märtyrer Hojjaji

Teheran (ParsToday) - Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans ist heute Vormittag zum letzten Geleit für Mohsen Hojjaji, den Märtyrer der Verteidigung des Heiligen Schreins, in die Imam Hussein (as) - Moschee in Teheran gekommen.

Das Revolutionsoberhaupt sprach auch mit den Angehörigen von Märtyrer Hojjaji und lobte seine mutigen Anstrengungen und bat Gott um Geduld für die Familie dieses Märtyrers.

Nach den Trauerzeremonien in Teheran wird der Leichnam von Märtyrer Mohsen Hojjaji zur Beisetzung in seine Heimatstadt Najafabad in der Nähe von Isfahan überführt.

Mohsen Hojjaji war am 9. August 2017 an der syrisch-irakischen Grenze von der IS-Terrormiliz gefangen genommen und auf bestialische Weise enthauptet worden.