Iranische Parlamentarier: Jede Abspaltungs-Aktion ist zu Ungusten des Irak und der Region

Teheran (ParsToday/IRNA) - Die Abgeordneten des Islamisch-Iranischen Parlaments haben in einer heute veröffentlichten Erklärung den Plan zur Abspaltung der irakischen Kurdenregion vom Irak missbilligt und betont: Jede Aktion in diese Richtung ist zu Ungunsten des Irak und der Region.

In der von 210 Parlamentariern unterzeichneten Erklärung vom heutigen Mittwoch wurde hervorgehoben, dass eine neue Krise im Irak negative Auswirkungen auf dem Demokratisierungsprozess haben werde.

Die iranischen Abgeordneten forderten zudem die Verantwortlichen im nordirakischen Kurdengebiet auf, dem Verlangen der Zentralregierung nachzukommen und notwendige Maßnahmen in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der Regierung in Bagdad zu treffen. In keinster Weise dürfe dem zionistischen Regime die Möglichkeit zu Abenteuern in der Region gegeben werden.

"In den vergangenen Jahren sei der Irak immer wieder Schauplatz verschiedener Verschwörungen der USA und Israels gewesen, die jedoch allesamt durch den Zusammenhalt und den Widerstand des irakischen Volkes - der Kurden, Araber, Sunniten und Schiiten - vereitelt werden konnten", hieß es in einem weiteren Teil dieses Statements.

Ferner wiesen die Parlamentarier darauf hin, dass das irakische Volk mit vereinten Kräften sowohl die Verfassung des Landes ratifizierte, wie auch bei einem demokratischen Prozess die Zentralregierung gebildet und Frieden in den Irak gebracht hat.

Die Abgeordneten des Islamisch-Iranischen Parlaments gaben außerdem ihre Unterstützung für die Regierung und das Parlament im Irak bekannt und erklärten: "Die Abtrennung der kurdischen Region vom Irak wird die nationale Einheit und territoriale Integrität des Landes untergraben und dem Irak neue Konflikte auflasten".

Bei einer nicht-öffentlichen Parlamentssitzung haben die iranischen Parlamentarier heute im Beisein des Sekretärs des Nationalen Iranischen Sicherheitsrates Admiral Ali Shamkhani, Fragen der Region insbesondere die Abhaltung des Sezessions-Referendums in der irakischen Kurdenregion erörtert.