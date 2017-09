Befehlshaber iranischer Sicherheitskräfte betont Besorgnis Irans und der Türkei über Instabilität in der Region

Peking (ParsToday) - Der Befehlshaber der iranischen Sicherheitskräfte hat betont, Iran und die Türkei vertreten in Bezug auf das Referendum im irakischen Kurdistan dieselbe Position und sind besorgt wegen einer drohenden Instabiltät in der Region.

Generalmajor Hossein Ashtari sagte heute Mittwoch am Rande der 86. Generalversammlung der internationalen Polizeibehörde Interpol in Peking in einem Gespräch vor Reportern mit Blick auf sein Treffen mit dem stellvertretenden türkischen Sicherheitsminister: "Bei dieser Zusammenkunft wurde über verschiedene Themen, darunter das Referendum in der irakischen Kurdenregion gesprochen und erwähnt, dass die Abstimmung möglicherweise politische und sicherheitsbezogene Folgen für die Region haben werde".

Das Referendum in dem irakischen Kurdengebiet fand trotz scharfer Einwände der Regierung in Bagdad am Montag auf Anraten von Masud Barzani statt.

Generalmajor Ashtari wies auf seine Gespräche mit dem australischen und dem indonesischen Polizeichef in Peking hin und hob hervor: "Bei diesen Gesprächen ging es um den Austausch von gemeinsamen Erfahrungen und es ist geplant, Einveständnisnoten diesbezüglich zu unterzeichnen".

Die Generalversammlung der internationalen Polizeibehörde Interpol hat am Dienstag mit 155 Delegationen aus der ganzen Welt in Peking begonnen und wird vier Tage andauern.