Zarif weist Möglichkeit neuer Verhandlungen zu Atomabkommen zurück

New York (ParsToday) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die Möglichkeit, das Atomabkommen neu zu verhandeln zurückgewiesen.

"Die Vorstellung von einigen Leuten im Umfeld des US-Präsidenten über die Möglichkeit der Wiederverhandlung des iranischen Atomprogramms ist nichts weiter als eine Illusion", sagte Irans Außenminister am Mittwoch in einem Gespräch mit Associated Press in New York. Jede Änderung im Inhalt des Atomabkommens wird eine Reihe von Problemen schaffen, so Zarif.

Als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen Donald Trumps in Bezug auf den iranischen Raketentest, der angeblich für ihn besorgniserregend war, hob Zarif hervor: "Es ist besser für Trump, wenn er erst die Tatsachen prüft, bevor er ein Statement herausgibt".

In einem weiteren Teil seines Interviews ging der iranische Außenminister auf die neuen Änderungen in Trumps Einwanderungspolitik ein und nannte es bedauerlich, dass sich der US-Präsident auf irrelevante politische Gründe stützt und sich einer Nation gegenüber feindlich zeigt, die bislang noch keinem geschadet hat.

Das Atomabkommen zwischen Iran und der Gruppe 5+1 (Großbritannien, Frankreich, Russland, China, USA und Deutschland) wird seit Jänner 2016 ausgeführt, die USA verstoßen jedoch immer wieder gegen diese Vereinbarung.