Übergabe von zwei ATR-Flugzeugen an Iran

Toulouse (ParsToday) - Am Mittwoch sind in der französischen Stadt Toulouse zwei von Iran erworbene ATR 72-600 Flugzeuge formell an die Verantwortlichen der iranischen Fluggesellschaft HOMA übergeben worden.

Die Dokumente dieser beiden Turboprop-Regionalverkehrsflugzeuge wurden an die Chefin der Fluggesellschaft Iran Air, Farzaneh Sharafbafi übergeben. Es handelt sich um die Flugzeuge mit den Registrierungen EP-ITA bis EP-ITD.

Die Turboprops starteten gestern Abend am Flughafen der Stadt Toulouse in Südfrankreich und trafen nach einem Tankstopp in der griechischen Hauptstadt Athen auf dem Mehrabad-Flughafen in Teheran ein.

Bereits im Mai wurden vier dieser Maschinen an Iran übergeben. Insgesamt hat Iran Air 20 ATR 72-600 fest bestellt.

Nach der Umsetzung des Gemeinsamen Aktionsplans zwischen Iran und der Gruppe 5+1 und der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen konnte die Fluggesellschaft Iran Air mit Airbus und Boeing Vereinbarungen über den Kauf von mehreren Flugzeugen treffen.