Außenminister Zarif: Iran hat kein Vertrauen zu den USA

New York (ParsToday) - Der gemeinsame Aktionsplan zwischen Iran und der G 5+1 hat nach Angaben des iranischen Außenministers nicht auf dem Vertrauen zueinander basiert und Iran hat kein Vertrauen zu den USA.

"Die USA müssen nun mit ihrer Entscheidung über das Atomabkommen zeigen, ob die Weltgemeinschaft Washington vertrauen kann oder nicht", sagte Mohammad Javad Zarif am Mittwochabend bei einem Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehmoderator und Journalist Charlie Rose in einem US-Forschungsinstitut für Asien in New York.

Irans Außenminister wies darauf hin, dass Iran noch gegen kein internationales Abkommen verstoßen habe und weitere Einschränkungen unnötig seien. "Iran sieht Atomwaffen nicht zugunsten der nationalen Sicherheit an. Sollten die USA aus dem Abkommen austreten, trifft Iran notwendige Entscheidungen basierend auf den vorhandenen Bedingungen", betonte Zarif.

Er bezeichnete außerdem die Unterdrückung der Oppositionellen und Demonstranten in Bahrain sowie die Spannungen zwischen Katar und Saudi-Arabien als das Ergebnis der falschen Politik von US-Präsident Donald Trump im Nahen Osten und fügte hinzu: "Der Nahen Osten braucht den Dialog."

Die Umsetzung des Waffenstillstands, humanitäre Hilfen sowie politische Gespräche und Wahlen zur Einsetzung einer umfassenden Regierung sind nach seinen Angaben die Lösung für die Krisen im Jemen und in Syrien.

Der iranische Außenminister beschrieb zudem das Sezessionsreferendum in der irakischen Kurdenregion als einen bedeutenden strategischen Fehler und erklärte: "Die Folgen dieses Fehlers beziehen sich nicht nur auf die irakische Kurdenregion."

Das Sezessionsreferendum im irakischen Kurdengebiet wurde am 25. September trotz internationaler und regionaler Ablehnung sowie gegen den starken Widerstand der Zentralregierung in Bagdad, durchgeführt.