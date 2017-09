Nach Referendum in irakischer Kurdenregion: Iraks Generalstabschef zu Gesprächen in Teheran

Teheran (ParsToday) - Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte Generalmajor Mohammad Bagheri und der irakische Generalstabschef Osman Al-Ghanimi haben sich für den Widerstand beider Länder gegen das Sezessionsreferndum in der irakischen Kurdenregion ausgesprochen.

Bei einem Treffen mit dem irakischen Generalstabschef gratulierte Generalmajor Mohammad Bagheri der Armee und dem Volk des Irak zum Sieg gegen die IS-Terroristen. Wie er am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Teheran mitteilte, wurde bei der Zusammenkunft auch die weitere Unterstützung der irakischen Regierung, der Armee sowie der Volkstruppen al-Haschd al-Schaabi seitens Iran betont.

Iran und der Irak sind gegen die Änderung der geographischen Verhältnisse des Landes sowie die Abspaltung eines Landesteiles, hob Generalmajor Mohammad Bagheri hervor und ergänzte: Iran erkennt einen einheitlichen Irak an und die gemeinsamen Grenzen des Iran mit dem Irak sind allein die derzeitigen und legalen Grenzen.

Die Islamische Republik Iran stand schon immer neben dem Irak und kooperiert auch in der Zukunft mit Bagdad zur Herstellung der Stabilität sowie dem Wiederaufbau des Landes, sagte der irakische Generalstabschef weiter. Er brachte zudem die Hoffnung zum Ausdruck, dass beide Seiten in Bezug auf die Grenzsicherheit, den Informationsaustausch und die Koordination einig werden.

Osman Al-Ghanim ist am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen Militärselegation in Teheran eingetroffen.