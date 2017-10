Zarif betont Einheit und territoriale Integrität Iraks

Sulaimaniyya (ParsToday) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat ein weiteres Mal die Wahrung der irakischen Einheit und territorialen Integrität des Landes betont.

"Die Islamische Republik Iran ist ein stetiger Freund der irakischen Nation und auch der Kurden und Iran lastet die strategischen Fehler mancher Leute nicht den kurdischen Bürgern im Irak an", sagte Zarif am Freitag am Rande der Begräbnisfeierlichkeiten für den früheren irakischen Präsidenten Jalal Talabani in der Stadt Sulaimaniyya.

Er äußerste zudem die Hoffnung, dass alle in der irakischen Kurdenregion auf den Weg von "Mam Jalal" zurückkehren, der als ein Symbol für die territoriale Integrität des Landes anzusehen ist.

"Jalal Talabani war ein Freund Irans und ein unermüdlicher Kämpfer gegen die diktatorische Saddam-Herrschaft und er ist stets für die Einheit und territoriale Integrität des Irak eingetreten", hob Zarif ferner hervor.

Der iranische Außenminister hat heute an den Begräbnisfeierlichkeiten für den früheren irakischen Staatspräsidenten in der Stadt Sulaimaniyya teilgenommen.

Talabani war am Dienstag, den 3. Oktober im Alter von 84 Jahren nach einem langjährigen Leiden in Deutschland verstorben.