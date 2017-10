Rohani: Die Vorteile des Atomabkommens sind nicht umkehrbar

Teheran (Parstoday) - Keiner auf der Welt, darunter der US-Präsident könne in der Lage sein, dass Atomabkommen rückgängig zu machen, sagte heute Irans Präsident Hassan Rohani.

Präsident Rohani sprach am heutigen Samstag in der Universität Teheran anlässlich der Feierlichkeiten zum offiziellen Beginn des neuen Studienjahres . "Derjenige, der ein Bündnis bricht, schadet seinem Ansehen und seiner Glaubwürdigkeit. Iran aber hat den richtigen Weg gewählt und an seinen Verpflichtungen festgehalten", so Rohani. Er bezeichnete das Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (JCPOA/Atomabkommen) als einen moralischen und politischen Erfolg für Iran bei der Nutzung der friedlichen Nukleartechnologie und fügte hinzu: "Noch vor der Einigung auf JCPOA behaupteten einige Seiten, dass Irans Atomaktivitäten illegal seien und Iran kein Recht habe, Uran anzureichern. Doch nun gilt diese Technologie aus der Sicht der Vereinten Nationen als legitim". Jegliche Agression gegenüber Iran werde laut Rohani wieder den Sieg der Islamischen Republik Iran zur Folge haben.

Der Atomdeal zwischen Iran und der G5+1 (fünf Vetomächte und Deutschland) ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Die USA als ein Unterzeichnerland verstoßen jedoch regelmäßig gegen diese Vereinbarung. Der US-Präsident, Donald Trump, hat wiederholt mit dem Ausstieg aus dem Deal gedroht.